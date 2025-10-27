ضبط 4 طلاب متهمين بقتل زميلهم في مشاجرة أمام مدرسة بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

شهدت مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية حادثة مأساوية، أسفرت عن مصرع طالب بالصف الأول الثانوي أمام مدرسة الألفي الثانوية للبنين، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين عدد من زملائه.

تلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز منيا القمح يفيد بوصول الطالب محمد أسامة محمد، 16 عامًا، جثة هامدة إلى المستشفى بعد المشاجرة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث المركز إلى موقع الحادث، وتبين أن مشادة كلامية بين مجموعة من الطلاب تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، أسفرت عن إصابة المجني عليه إصابة قاتلة أودت بحياته في الحال.

جرى ضبط أربعة طلاب يشتبه في تورطهم بالحادث، وتم تحرير المحضر رقم 38963 جنح منيا القمح لسنة 2025.



وأخطرت النيابة العامة، التي قررت نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار، وندب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، مع التصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.