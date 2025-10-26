"رموه في الترعة؟".. حقيقة اعتداء الأهالي على نائب سابق بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورًا للنائب البرلماني السابق رضا نصيف، مع مزاعم تفيد بتعرضه للاعتداء من جانب أهالي دائرته وإلقائه في الترعة بسبب غضبهم من أدائه البرلماني، وهو ما تبين عدم صحته.

بالتحقق من الواقعة تبين أن الصور تعود إلى عام 2019، وتحديدًا لحادث مشاجرة نشبت بين النائب السابق وأحد المقاولين، داخل نطاق قرية دفشو بمركز كفر الدوار، على خلفية نزاع حول ملكية مساحة من الأراضي الزراعية.

ووفقًا للبلاغ الرسمي الذي حرره نصيف حينها في مركز شرطة كفر الدوار تحت رقم 6496 لسنة 2019 إداري كفر الدوار، اتهم مقاول بدفعه عمدًا داخل الترعة أثناء المشاجرة، في محاولة للتعدي عليه تحت تهديد الأسلحة النارية، بسبب الخلاف على الأرض المتنازع عليها.

وأوضح النائب في بلاغه أن المقاول اشترى نحو 13 فدانًا من أراضي أقاربه وموكليه، ثم حاول التعدي على مساحات أخرى دون وجه حق، مشيرًا إلى أنه اتخذ الإجراءات القانونية وقدم مذكرة تفصيلية للنائب العام ووزارة الداخلية.

في المقابل، نفى المقاول وقتها الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أنه يمتلك 45 فدانًا بقرية منشية دفشو بموجب عقود مسجلة، وحصل على قرار تمكين بمساحة 5 أفدنة أخرى.

وأضاف أنه فوجئ بقدوم النائب وعدد من مرافقيه إلى الأرض الزراعية، وأن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين، وخلال التزاحم انزلقت قدماه وسقط في الترعة دون أي اعتداء مقصود.

وتولت نيابة كفر الدوار، برئاسة المستشار أسامة أحمد صفوت، التحقيق في الواقعة آنذاك، لبحث ملابساتها وتحديد المسؤوليات القانونية بين الطرفين.

وبذلك يتبين أن الصور المتداولة ليست حديثة، وأن ما يُشاع عن اعتداء الأهالي على النائب السابق لا يمت للحقيقة بصلة.