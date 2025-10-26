بعد الإطاحة بالمدير.. محافظ المنوفية يحيل 84 من العاملين بمستشفى سرس الليان

المنوفية- أحمد الباهي:

فاجأ اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، مستشفى سرس الليان العام، لمتابعة انتظام سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وقرر استبعاد مدير المستشفى لضعف الإشراف والانضباط، وذلك ضمن جولته الميدانية الموسعة لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بمركزي منوف وسرس الليان.

وأعرب المحافظ عن استيائه من أداء شركة الأمن بالمستشفى وعدم تحقيق الانضباط العام، ووجّه بإجراء مراجعة شاملة لموقف الشركة والعرض عليه لضمان توفير بيئة آمنة وهادئة للمرضى.

وتفقد المحافظ العيادات الداخلية وعيادة الفرز والعناية المركزة وعيادة العقر، وتأكد بنفسه من توافر الأمصال اللازمة، كما اطلع على سجلات حالات المترددين وأجرى حوارًا مع عدد من المرضى للاطمئنان على جودة الخدمات ومدى سرعة استجابة الأطقم الطبية منذ دخول المريض للمستشفى.

وأكد محافظ المنوفية استمرار الجولات الميدانية المفاجئة على المستشفيات والقطاعات الخدمية لتحسين مستوى الأداء وتطوير المنظومة الصحية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواجد الميداني والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.