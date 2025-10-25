إعلان

30 مصاباً.. الحصيلة الأولية لحادث تصادم 4 سيارات على طريق "القاهرة-السويس"

كتب : حسام الدين أحمد

10:23 م 25/10/2025
    تصادم نقل وميني باص وسيارتين ملاكي في الحادث
    السيارة النقل
    سيارات الاسعاف بموقع الحادث
    تهشم الاتوبيس

السويس - حسام الدين أحمد:

أفاد مصدر طبي مسؤول، بأن حادث التصادم المروع الذي وقع على طريق "القاهرة-السويس"، والذي شمل 4 مركبات (ميني باص وسيارة نقل وسيارتين ملاكي)، أسفر عن إصابة 30 شخصًا.

وأوضح المصدر في تصريح صحفي، أنه جرى الدفع بـ 15 سيارة إسعاف من مرفق إسعاف السويس، بتوجيه من الدكتور مينا فوزي مدير المرفق، للمشاركة في مهمة إنقاذ المصابين ونقلهم.

وأكد المصدر، أن المصابين نُقلوا بالكامل إلى مستشفى بدر شرق القاهرة لكونها الأقرب إلى موقع الحادث، الذي وقع على مسافة 5 كيلو قبل الطريق الإقليمي وفي نطاق محافظة القاهرة.

وعلى الرغم من أن الحادث وقع خارج نطاق السويس، فقد جرى رفع درجة الاستعداد بمجمع السويس الطبي كإجراء احترازي لاستقبال أي حالات محتملة.

السويس مرفق إسعاف السويس مستشفى بدر حادث تصادم مجمع السويس الطبي

