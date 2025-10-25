بالصور.. 5 مصابين في حادث انقلاب ميني باص بطريق أسيوط - ديروط الزراعي

أسيوط ـ محمود عجمي:

شهد طريق أسيوط - ديروط الزراعي، أمام دير الأمير تادرس بمركز منفلوط، اليوم السبت، حادث انقلاب سيارة ميني باص، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث ووجود مصابين.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية إصابة كل من:

- عبدالناصر أحمد عبدالحميد (54 عامًا) – كدمات متفرقة بالجسم

- أميرة جمال رسمي (27 عامًا) – سحجات سطحية

- سارة سلامة فايز (27 عامًا) – سحجات متفرقة

- نور عاطف قزمان (26 عامًا) – سحجات متفرقة

- جورج سوري ميخائيل (34 عامًا) – خلع في الكتف الأيمن

جرى نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.