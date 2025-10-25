التحفظ على سائق ميكروباص حادث انقلاب سيارة داخل ترعة بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قررت جهات التحقيق في محافظة قنا التحفظ على سائق السيارة الميكروباص، عقب انقلابها داخل ترعة الكلابية بالقرب من قرية الشيخ عيسى بمركز قنا، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين.

تلقى الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع الحادث، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى الموقع. وبالفحص، تبيّن مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى قنا العام.

كما كلفت النيابة العامة وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث، وقررت التحفظ على سائق الميكروباص لإجراء تحليل المخدرات تمهيدًا لاستكمال التحقيقات اللازمة.