"العطاء مصر" توزع مساعدات غذائية وطبية بجنوب سيناء (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

أنهت مجموعة القوافل المتكاملة "العطاء مصر" أعمالها بمحافظة جنوب سيناء، والتي استمرت على مدار خمسة أيام، لتقديم المساعدات والمعونات المتنوعة، إلى جانب قافلة طبية متنقلة لخدمة المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية ورؤساء مدن طور سيناء، سانت كاترين، أبوزنيمة، دهب، ونويبع، تحت رعاية اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وقال اللواء سامح متولي، رئيس مدينة أبوزنيمة، إن القافلة استهدفت الأسر الأكثر احتياجًا داخل 16 منطقة، شملت: المدينة وتجمع الرملة، ومنطقة سرابيط الخادم والقرى والوديان المحيطة بها، ووادي السيح، وتجمع الخسيف، ومنطقة الرويكنة مرورًا بجبل التيه، ومنطقة خشم الفردة، ووادي برق، وتجمع جرجورة، والطرفة، والشيخ عواد، والسعال، والنواميس، وعين الحضرة، وغزالة، ووادي المالحة، إضافة إلى مساكن الإيواء بمدينة الطور، وتجمع الترابين وبعض الأودية بمدينتي نويبع ودهب.

وأوضح رئيس المدينة أن مؤسسة بنك الكساء المصري ساهمت في القافلة بتقديم ملابس متنوعة تتناسب مع طبيعة البيئة الصحراوية، بينما شاركت مؤسسة الدواء للجميع بتقديم الخدمات الطبية، من كشف وصرف أدوية، إلى جانب إجراء بعض العمليات الجراحية للحالات التي تحتاج إلى تدخل فوري، بمشاركة أساتذة في أمراض وجراحة العيون وطب وجراحة الأسنان.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه جرى توزيع مواد غذائية على 300 أسرة، و6 آلاف قطعة ملابس، وأطقم سراير وبطاطين، و250 حقيبة مدرسية تحتوي على مستلزمات دراسية من كشاكيل وأقلام ومقالم، إلى جانب توزيع 1000 قطعة حلوى على الأطفال.

وأضاف أن القافلة الطبية قامت بالكشف على أمراض العيون والأسنان، حيث تم فحص قاع العين بالأجهزة الحديثة، وصرف العلاج اللازم، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى عمليات، فضلًا عن توزيع 300 عبوة قطرة للعيون مجانًا، وتقديم خدمات الخلع والحشو في تخصص الأسنان.