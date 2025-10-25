إعلان

مصرع طفل سقط عليه جدار في الوادي الجديد

كتب : مصراوي

02:14 ص 25/10/2025

سيارة اسعاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقى طفل مصرعه، منذ قليل، إثر سقوط جدار عليه بمدينة الخارجة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفل لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

تبين وفاة عبد الله محمد أبو الحسن، 6 أعوام، إثر سقوط جدار عليه بحي الزهور بمدينة الخارجة، وجرى نقل جثته لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بخروج الجثة من المشرحة وتسليمها لأسرته والتصريح بدفنه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الوادي الجديد رطة النجدة ي الزهور دينة الخارجة صرع طفل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

كيف يضمن البنتاجون قانونية عملياته في الكاريبي؟ المتحدث الرسمي يجيب لـ"مصراوي"
بين صعود وهبوط.. أسعار الذهب تخسر نحو 220 جنيها خلال أسبوع
متحدث باسم الخارجية الألمانية يكشف لمصراوي موقف برلين من مفاوضات سد النهضة