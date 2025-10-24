المنيا-جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية تعزيز التكامل الإقليمي وتيسير حركة السفر للمواطنين والمستثمرين، من خلال إتاحة الفرصة لأبناء محافظة المنيا للاستفادة من إطلاق رحلة الطيران الأسبوعية بين القاهرة وأسيوط.

وأوضح المحافظ، أنه أولى رحلات الأسبوعية تبدأ يوم الثلاثاء المقبل ٢٨ أكتوبر، وذلك بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو توفير وسائل نقل آمنة ومريحة ومتنوعة، إلى جانب جذب الاستثمارات وتنشيط الحركة السياحية.

جدير بالذكر أن الرحلة الجوية الأسبوعية تتضمن توفير خدمات مميزة للمسافرين، تشمل وسيلة انتقال مريحة إلى المطار ووجبة مجانية على متن الطائرة، بما يضمن راحة الركاب وتقديم مستوى راقٍ من الخدمة.

وعلى الراغبين في الحجز أو الاستعلام، التوجه إلى مكتب هيئة تنمية الصعيد بالدور الرابع بمقر الغرفة التجارية بمدينة أسيوط، أو الاتصال على الرقم 01503413900.