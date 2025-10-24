ضبط أسلحة ومخدرات داخل مقطورة في دشنا.. والمتهمون هاربون

قنا – عبدالرحمن القرشي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الجمعة، كمية كبيرة من الأسلحة النارية والذخيرة والمخدرات، داخل مقطورة بقرية السمطا، التابعة لمركز دشنا شمالي المحافظة، خلال حملة أمنية مكبرة استهدفت الخارجين عن القانون.

تلقت الأجهزة الأمنية بقنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بشن حملة مكبرة على قرية السمطا لضبط تجار الأسلحة والمخدرات.

وأسفرت الحملة عن ضبط 20 بندقية آلية، و500 طلقة نارية، ونصف كيلو من مخدر الشابو داخل مقطورة، بينما تمكن المتهمون من الهرب قبل ضبطهم.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين، فيما حُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.