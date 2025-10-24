بالأرقام.. تفاصيل ضبط محطتي وقود تلاعبتا في البنزين والسولار بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط محطتي وقود بمركزي أبنوب وحي شرق بعد تورطهما في تجميع وتصريف نحو 19 طنًا من السولار والبنزين المدعمين، وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك خلال حملات تفتيشية مفاجئة نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضمان وصول الدعم لمستحقيه ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

وأوضح المحافظ أن الحملات التموينية، التي قادها خالد محمد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أسفرت عن ضبط محطة وقود بمركز أبنوب لتصرفها في 5864 لترًا من السولار و1396 لترًا من بنزين 80 دون وجه حق، بالإضافة إلى ضبط محطة أخرى بحي شرق قامت بالتصرف في 9878 لترًا من بنزين 92 و1945 لترًا من بنزين 95 بالمخالفة للقانون.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مسؤولي المحطتين، والتحفظ على الكميات المضبوطة، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب في المواد البترولية أو استغلال الدعم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

كما وجه المحافظ باستمرار الحملات التموينية والرقابية بجميع مراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، لضمان الانضباط في سوق الوقود والبوتاجاز وتوفيره للمواطنين بشكل منتظم بعيدًا عن أي مظاهر احتكار أو نقص مفتعل.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة خصصت غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن (114)، أو من خلال الأرقام (088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء، لضمان سرعة التعامل مع أي بلاغات تتعلق بالمخالفات التموينية أو نقص المواد البترولية.