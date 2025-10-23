إعلان

مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

12:41 م 23/10/2025

انقلاب سيارة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقى شخص مصرعه، وأُصيب اثنان آخران، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الصحراوي الشرقي، في نطاق محافظة بني سويف.


تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، بعد بوابة بني سويف بحوالي 10 كيلومترات، فجرى توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.


انتقلت سيارات الإسعاف، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "محمد.م.ع"، 45 عامًا، محاسب قانوني، ومقيم بمحافظة القاهرة، وإصابة "أحمد.ن"، 59 عامًا، موظف، و"مصطفى.م.م"، 27 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.


جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع شخص صابة اثنين نقلاب سيارة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب يهدد إسرائيل: ضم الضفة لن يحدث.. أعطيت كلمتي للدول العربية
صور.. تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بالمتحف الكبير قبل افتتاحه
خاص.. تفاصيل مشادة صلاح وسلوت داخل غرفة الملابس: "ده قلة احترام"