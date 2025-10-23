مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

لقى شخص مصرعه، وأُصيب اثنان آخران، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الصحراوي الشرقي، في نطاق محافظة بني سويف.



تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، بعد بوابة بني سويف بحوالي 10 كيلومترات، فجرى توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.



انتقلت سيارات الإسعاف، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "محمد.م.ع"، 45 عامًا، محاسب قانوني، ومقيم بمحافظة القاهرة، وإصابة "أحمد.ن"، 59 عامًا، موظف، و"مصطفى.م.م"، 27 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة