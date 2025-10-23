بعد تحريك أسعار الوقود.. محافظ الشرقية يحذر من مخالفات تعريفة الركوب

حريق هائل داخل مخزن أخشاب في الشرقية والحماية المدنية تٌحاول السيطرة عليه-

الأجهزة الأمنية والتنفيذية تنتقل إلى موقع حريق اندلع في مخزن أخشاب بالشرقية-

النار ارتفاع مترين.. 9 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن أخشاب في الشرقية-

تحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على حريق اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في إحدى مخازن الأخشاب بمدينة بلبيس في الشرقية.

ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، بالإضافة إلى عدد من عربات الإسعاف تحسبًا لوجود أي حالات إصابات ناتجة عن الحريق.

وتعمل الحماية المدنية على محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المناطق المجاورة.

واندلع حريق اليوم الخميس، داخل مخزن أخشاب بجوار المعهد العالي للعلوم الإدارية مدخل الطحاوية نطاق مركز بلبيس.

البداية كانت بتلقي اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية، إخطارا من إدارة الحماية المدنية يفيد بورود بلاغا بنشوب الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث بضرورة إجراء التحريات اللازمة.