من أسرة واحدة.. مصرع طفلة وإصابة 5 آخرين في انهيار منزل بالمنيا

من أسرة واحدة.. مصرع طفلة وإصابة 5 آخرين في انهيار

المنيا - جمال محمد:

شهدت قرية الأشمونين التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم الأربعاء، حادث انهيار منزل مبني بالطوب اللبن، أسفر عن مصرع طفلة وإصابة خمسة من أفراد أسرتها بإصابات متنوعة.

تلقى مدير أمن المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بانهيار منزل مكون من طابقين بالقرية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن وفاة الطفلة أسماء أشرف عبدالله، عامين، وإصابة والدها أشرف عبدالله (46 عامًا)، ووالدتها نورا رجب (35 عامًا)، وأشقائها الثلاثة: علي (5 أعوام)، يوسف (6 أعوام)، وكريم (8 أعوام)، مصابين بكسور وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كما تم إخطار الوحدة المحلية لفصل المرافق عن المنزل المنهار، وفرض كردون أمني بمحيط العقار لحين انتهاء أعمال المعاينة ورفع الأنقاض.