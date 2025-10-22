مصرع عاملين في حادث سقوط مصعد داخل شركة خاصة بطنطا

شهدت قرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، حادثًا مأساويًا إثر سقوط أسانسير داخل إحدى الشركات الخاصة، ما أسفر عن مصرع عاملين في العقد الثالث من العمر.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية قد تلقت إخطارًا يفيد بسقوط أسانسير داخل شركة خاصة بقرية شبرا النملة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن وفاة كل من: فتحي عبده صلاح (26 عامًا)، ومحمد إبراهيم عبد الستار (28 عامًا)، ويقيمان بقرية كفر خضر التابعة لمركز طنطا.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى العام، وجرى انتداب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

ويُذكر أن الجهات المعنية تواصل فحص أسباب سقوط الأسانسير؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية حيال الواقعة.