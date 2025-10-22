كان يلهو أمام منزله.. مصرع طفل دهسًا أسفل عجلات سيارة في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

لقي طفل مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر اصطدام سيارة مسرعة به أثناء لهوه أمام منزل أسرته بقرية بني حلة التابعة لمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف.

وتلقى اللواء مدير أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوصول الطفل "محمد. أ. ص" البالغ من العمر عامين ونصف، إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي جثة هامدة، عقب تعرضه لحادث دهس بالقرية.

وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة كسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ نتيجة الاصطدام بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات.