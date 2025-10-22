إعلان

توزيع 100 حقيبة مدرسية وحذاء رياضي على تلاميذ الأسر الأولى بالرعاية فى جنوب سيناء

كتب : رضا السيد

03:55 م 22/10/2025
شهد عادل عتلم، وكيل وزارة النربية والتعليم بجنوب سيناء، فعاليات انطلاق المبادرة التي نظمتها إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، برئاسة سحر أحمد عبده، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية تحت شعار "هَيَّا نُسْعِدُهُمْ.. وَنُسْعَدُ بِهِمْ".

وشملت المبادرة توزيع مائة 100 حقيبة مدرسية وحذاء رياضي على تلاميذ الأسر الأولى بالرعاية بمدينة طور سيناء.

أُقيم حفل المبادرة وتوزيع الهدايا المدرسية على تلاميذ الأسر الأولى بالرعاية في قاعة مبنى مديرية التربية والتعليم القديمة، بحضور سامي الجندي، مدير الشئون التنفيذية بالمديرية، وأحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، وأميمة عبد المعطي، مدير التعليم الابتدائي بالمديرية، وعلياء شهبور موجه أول المسرح.

