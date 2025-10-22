القليوبية تعلن فتح باب تقنين أوضاع الأراضي وتغيير نشاطها داخل الخانكة

أعلنت محافظة القليوبية عن فتح باب تلقي طلبات تغيير نشاط الأراضي وتقنين الأوضاع من النشاط الزراعي إلى أحد الأنشطة الأخرى وهي السكني أو الصناعي أو الإنتاج الحيواني والداجني أو المقابر، وذلك داخل نطاق مدينة الخانكة فقط، على أن يبدأ تلقي الطلبات يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025 من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.



وأوضحت المحافظة في بيان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك أن الرسوم المقررة تُحصّل لمرة واحدة فقط عند التقديم ولا تُفرض مجددًا، مشيرة إلى أن القيم المالية الخاصة بتغيير النشاط محددة لهذا العام فقط وقابلة للمراجعة خلال العام المقبل.



كما أكدت أن المستندات المطلوبة لتقديم الطلب تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، ومستندات الملكية الخاصة بالأرض محل الطلب، وإقرارًا من مقدم الطلب يفيد بأنه الشاغل الفعلي للأرض، بالإضافة إلى رفع مساحي معتمد من مركز معلومات الشبكات الأرضية مرفق به كروكي يوضح موقع وحدود الأرض.



وشددت محافظة القليوبية على ضرورة الالتزام بتقديم جميع المستندات المطلوبة، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم استخدامات الأراضي داخل نطاق المدينة وتسهيل إجراءات تقنين الأوضاع بما يتماشى مع القوانين المنظمة.