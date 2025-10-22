إعلان

رئيس جامعة الزقازيق يصدر قرارًا بتكليف أحمد عناني قائمًا بأعمال عميد كلية الطب

كتب : ياسمين عزت

01:06 م 22/10/2025

جامعة الزقازيق الاهلية

أصدر الدكتور خالد علي الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، القرار رقم 2230 بتاريخ 21 أكتوبر 2025، بتكليف الدكتور أحمد محمد الهادي محمد عناني، الأستاذ بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب البشري، للقيام بأعمال عميد كلية الطب البشري، لمدة عام أكاديمي ينتهي في 31 يوليو 2026، أو لحين تعيين عميد للكلية أو صدور قرار آخر، وذلك إلى جانب مهام عمله الحالية.

وأعرب الدكتور خالد الدرندلي عن خالص تهانيه للدكتور أحمد عناني، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهام عمله، ومواصلة الجهد والعطاء لخدمة الكلية، والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة.

الدكتور خالد علي الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أحمد عناني كلية الطب

