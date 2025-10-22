أصدر الدكتور خالد علي الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، القرار رقم 2230 بتاريخ 21 أكتوبر 2025، بتكليف الدكتور أحمد محمد الهادي محمد عناني، الأستاذ بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب البشري، للقيام بأعمال عميد كلية الطب البشري، لمدة عام أكاديمي ينتهي في 31 يوليو 2026، أو لحين تعيين عميد للكلية أو صدور قرار آخر، وذلك إلى جانب مهام عمله الحالية.

وأعرب الدكتور خالد الدرندلي عن خالص تهانيه للدكتور أحمد عناني، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهام عمله، ومواصلة الجهد والعطاء لخدمة الكلية، والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة.