واصل مركز بحوث الصحراء، تفعيل فعاليات مبادرة “إسأل واستشير" بجنوب وشمال سيناء، لخدمة التجمعات التنموية، و الرد على عشرات الأسئلة من قبل المزارعين.



وجه الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، الفرق البحثية بتكثيف التواجد مع المزارعين خلال هذه المرحلة لتجهيز الأرض للموسم الشتوي، مؤكدًا على أهمية اختيار الأصناف المناسبة لكل تجمع وفقًا للخريطة الصنفية التي أعدتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة تكثيف العمل الميداني ومتابعة الفرق البحثية لكافة الزراعات شمالًا وجنوبًا.



واكد رئيس مركز البحوث، على ضرورة إصدار نشرات إرشادية خاصة بكل محصول، مع زيادة المحتوى التعليمي من خلال الفيديوهات التوعوية الموجهة للمزارعين في مختلف المناطق.

وقامت الفرق بجولات ميدانية داخل عدد من التجمعات الزراعية، منها مناطق النهايات والحِمّة بجنوب سيناء، وأبو رصاص والنثيلة بشمال سيناء، وذلك ضمن استعدادات الموسم الزراعي الشتوي.



وخلال الزيارات، جرى عقد لقاءات مباشرة مع المزارعين بهدف رفع الوعي، وتقديم الإرشادات الفنية حول أفضل الممارسات الزراعية لتجهيز الأرض للزراعة.



وناقش الدكتور محمد رائف، أستاذ الخضر بالمركز، أهمية اختيار التركيب المحصولي المناسب لكل تجمع وفقًا للظروف البيئية والمناخية، مؤكدًا على ضرورة اتباع التعليمات الفنية الخاصة بإعداد الأرض، وإضافة المقننات السمادية والتوسع في استخدام التسميد العضوي.



كما وجه الدكتور أحمد عماد، أستاذ الفاكهة بالمركز، بضرورة العناية ببرامج تسميد الأشجار، خاصة محصول الزيتون، وذلك في إطار التجهيز للخدمة الشتوية وعمليات التقليم، لضمان إنتاجية عالية خلال الموسم المقبل.



وفي جانب الوقاية، قدّم الدكتور عصام علي، أستاذ الوقاية بالمركز، تدريبات للمزارعين حول أساليب الفحص المبكر لرصد الآفات والأمراض وتقليل تعداد الآفات، مع التأكيد على أهمية فحص الشتلات قبل زراعتها لضمان خلوها من أي إصابات.