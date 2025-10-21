ترأس اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الاجتماع التنسيقي لتحديد المهام والتكليفات المطلوبة من كل جهة لإنجاح العملية الانتخابية على الوجه الأكمل، وضمان سير انتخابات مجلس النواب 2025 في أجواء تتسم بالشفافية والنزاهة، والمقرر انطلاقها يومي 10 و11 نوفمبر المقبل.

وأكد المحافظ أنه سيتم منح إجازة لأي موظف بالمحليات أو مديريات الخدمات حال ترشحه لخوض الانتخابات، وذلك حتى انتهاء فترة العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من جميع التجهيزات الإدارية والفنية داخل وخارج المراكز الانتخابية، والبالغ عددها 189 مركزًا انتخابيًا موزعة على 4 دوائر انتخابية على مستوى المحافظة.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على الأجهزة التنفيذية بالتزام الحياد التام تجاه جميع المرشحين وعدم التدخل في العملية الانتخابية بأي شكل، مؤكدًا أن التعامل مع المرشحين إداري بحت وينتهي خارج اللجان، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي موظف يثبت مخالفته لهذه التعليمات.

كما وجّه المحافظ بتكثيف عمل اللجان الفرعية المكونة من رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات المعنية، للقيام بزيارات ميدانية بدءًا من اليوم وحتى 30 أكتوبر الجاري، للتأكد من جاهزية المقار الانتخابية من الناحية الفنية واللوجستية، ورفع مستوى النظافة العامة، وتوفير مصادر كهرباء احتياطية، وأماكن انتظار مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وشمل التوجيه كذلك توزيع سيارات الإسعاف والحماية المدنية وطوارئ المرافق العامة بالقرب من اللجان الانتخابية لضمان سرعة التدخل عند الحاجة، إلى جانب تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي طارئ.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الجهود سيعقبها مرور اللجنة الرئيسية برئاسة معاون المحافظ لمراجعة التجهيزات وتلافي أي ملاحظات، على أن تُرفع تقارير دورية شاملة حول الإجراءات والجهود المبذولة. وأكد أنه سيقوم بنفسه بجولات ميدانية مفاجئة لمتابعة سير العمل ميدانيًا وضمان إخراج هذا العرس الديمقراطي بالشكل المشرف والراقي.

وفي ختام الاجتماع، أصدر المحافظ تعليمات مشددة للوحدات المحلية بمتابعة الدعاية الانتخابية والتأكد من إقامتها داخل الكتل والمناطق السكنية فقط، بعيدًا عن الشوارع العمومية والمواقع السياحية والأثرية، وخاصة كورنيش النيل، مع إزالة أي مخالفات دعائية فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

كما شدد على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي من خلال دور العبادة ورجال الدين ووسائل الإعلام المحلية ومراكز الشباب والوحدات المحلية، لحث المواطنين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم ويلبي تطلعاتهم.