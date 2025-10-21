ضحية حلم الثراء السريع.. كشف لغز "جثة الكينج مريوط" بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

نجحت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية في كشف غموض واقعة العثور على جثة شخص ملقاة بجوار السكة الحديد في منطقة الكنيج مريوط بالعامرية.

كان قسم شرطة العامرية ثان، تلقى إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد العثور على جثمان أحد الأشخاص ملقى بجوار قضبان السكة الحديد بمنطقة الكينج مريوط.

انتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة رجل في العقد الخامس من العمر، يرتدي كامل ملابسه، وبفحصها تبين وجود بطاقته الشخصية.

وتبين من فحص بطاقة الرقم القومي أن المذكور يعمل موظف، عمره 46 عامًا، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتوصلت تحريات البحث الجنائي إلى أن المجني عليه انهارت عليه حفرة عمقها 30 مترًا أثناء اشتراكه مع آخرين في التنقيب عن الآثار داخل فيلا بمنطقة العجمي غربي الإسكندرية.

وكشفت التحقيقات أنه عقب انهيار الحفرة على المجني عليه سارع المتهمين بنقل الجثة إلى منطقة الكينج مريوط وإلقائها بجوار السكة الحديد للتخلص منها خشية افتضاح أمرهم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وقررت النيابة العامة ندب الطب الشرعي، لتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.