أسوان - إيهاب عمران:

التقى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، بالمدير العام لمنظمة اليونسكو الدكتور خالد العنانى، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وسلمى ماليكا حدادى نائب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقى، ضمن فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.



وأعرب إسماعيل كمال، عن فخر واعتزاز مصر بتولي أحد أبنائها المخلصين هذا المنصب الدولي الرفيع، بعد فوزه الساحق بـ 55 صوتاً من إجمالى 57 صوتاً، وهو ما يعكس مكانة مصر الريادية وثقة المجتمع الدولى فى قيادتها وخبراتها المتنوعة.

وأشار كمال إلى أن أسوان تواصل ريادتها الثقافية والتعليمية على المستويين المحلى والدولى بعد انضمامها إلى شبكة مدن التعلم التابعة لليونسكو، لتصبح من المدن العالمية الرائدة في تطبيق مفاهيم التعليم مدى الحياة والتنمية المستدامة وبناء الإنسان المبدع القادر على مواجهة تحديات المستقبل بالمعرفة والابتكار.



وأكد أن هذا التعاون التاريخى بين زهرة الجنوب ومنظمة اليونسكو والممتد لعقود طويلة منذ عام 1964، وهو الذى يتجسد فى دعم اليونسكو لمحافظة أسوان، والتى تضم العديد من مواقع التراث العالمى مما يمثل نموذجاً فريداً للتكامل بين الجهود المحلية والدولية فى حماية التراث ودعم التنمية الثقافية والتعليمية المستدامة بما يعزز من مكانة أسوان بتراثها الإنسانى الأصيل.