رحلة لم تكتمل.. تفاصيل وفاة شاب القليوبية أثناء سفره للعمل بالسعودية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

خيّم الحزن على مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بعد الرحيل المفاجئ للشاب إسلام محمد، الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية حادة داخل طائرة متجهة إلى جدة بالمملكة العربية السعودية أثناء سفره لبدء عمله هناك، في رحلة لم تكتمل.

وبحسب روايات أسرته وأصدقائه، فقد شعر إسلام بتعب مفاجئ أثناء الرحلة، حاول طاقم الطائرة التعامل معه وتقديم الإسعافات الأولية، إلا أن حالته تدهورت سريعًا، ليفارق الحياة قبل هبوط الطائرة بمطار جدة، وسط صدمة كبيرة بين الركاب.

الفقيد، الذي عُرف بين أهالي شبين القناطر بدماثة خلقه واجتهاده في عمله، كان مثالًا للشاب المكافح الساعي وراء رزقه، تاركًا وراءه زوجة مكلومة وطفلين صغيرين، أحدهما يبلغ من العمر خمس سنوات والآخر لا يتجاوز العام.

وأدى المئات من أهالي المدينة صلاة الغائب عليه في مسجد الصواف، وسط أجواء من الحزن والدعاء له بالرحمة والمغفرة، مؤكدين أنه رحل وهو في طريقه للعمل لتأمين حياة أفضل لأسرته، ليُخلّد في قلوبهم بلقب "شهيد الغربة ولقمة العيش".