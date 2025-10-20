بالصور.. وزير التعليم يتفقد مدارس أسيوط ويتابع سير العملية التعليمية

أجرى الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، زيارة ميدانية إلى محافظة أسيوط، تفقد خلالها عددًا من المدارس.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية، والتأكد من تنفيذ التعليمات الوزارية وضمان انضباط العمل داخل المدارس.

ورافق الوزير في جولته الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

واستهل الوزير جولته بتفقد مدرسة الشهيد البطل إسلام علي أحمد عيد السلام للتعليم الأساسي ببني غالب، التابعة لإدارة أسيوط التعليمية، والتي تضم 1034 طالبًا وطالبة، حيث اطمأن على تسليم الكتب الدراسية للطلاب، وتفقد قاعات رياض الأطفال، مستفسرًا عن تطبيق المنهج الجديد ومدى تفاعل الأطفال معه، مشيدًا بجهود المعلمات في توفير بيئة تعليمية محفزة.

كما تفقد الوزير فصول المرحلتين الابتدائية والإعدادية، واطلع على دفاتر التحضير وسجلات المعلمين وكراسات تقييم الطلاب، مؤكدًا أهمية متابعة مستوى التحصيل الدراسي وتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى التلاميذ، وترسيخ قيم الانضباط داخل المدرسة.

وتوجه الوزير إلى مدرسة بني غالب للتعليم الأساسي، التي تضم 896 طالبًا وطالبة، حيث تفقد عددًا من الفصول الدراسية واطلع على تقييمات الطلاب ومستوى تحصيلهم الدراسي. كما زار مدرسة الشهيد عبد اللطيف محمد للتعليم الأساسي، التي تضم 584 طالبًا وطالبة، وحضر طابور الفترة المسائية وتحية العلم، وتفقد عددًا من الفصول الدراسية، واطمأن على انتظام العملية التعليمية.

وفي إطار جولته، توجه الوزير إلى مدرسة الحسين بن علي الابتدائية بقرية الحواتكة، التابعة لإدارة منفلوط التعليمية، والتي تضم 1755 طالبًا وطالبة، حيث تابع مستوى الطلاب في مهارات القراءة والإملاء، وأشاد بمستوى التحصيل الدراسي، مثمنًا جهود المعلمين في الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والانضباط.

وخلال تفقده أحد فصول الصف الرابع الابتدائي أثناء حصة اللغة الإنجليزية، استمع الوزير إلى شرح الدرس، وناقش المعلمة حول المنهج الجديد، التي أشادت بالمحتوى المحدث لما يتضمنه من تدريبات لغوية متنوعة تسهم في تنمية المهارات التواصلية لدى الطلاب.

كما شملت الجولة زيارة مدرسة إبراهيم محفوظ الثانوية المشتركة، التي تضم 379 طالبًا وطالبة، حيث تفقد الوزير عددًا من الفصول، وتحدث مع طلاب الصف الأول الثانوي حول نظام البكالوريا المصرية، موضحًا مزاياه في توفير مسارات متعددة وفرص اختيار متنوعة.

وأجرى الوزير حوارًا مع الطلاب حول مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أنها تأتي ضمن رؤية الدولة لتأهيل الأجيال الجديدة لوظائف المستقبل، مشيرًا إلى أن الطلاب سيخضعون لاختبارات تقييم دولية بالتعاون مع مؤسسة يابانية، ويحصل الناجحون فيها على شهادات معتمدة دوليًا، كما أشار إلى أن الطالب الحاصل على المركز الأول على مستوى المحافظة سيُمنح فرصة للعمل عن بُعد بإحدى الشركات اليابانية.

واختتم الوزير جولته بزيارة مدرسة السلام الإعدادية المشتركة، التي تضم 414 طالبًا وطالبة، حيث اطمأن على استلام الكتب الدراسية، وتفقد الفصول الدراسية، وناقش معلمة الصف الثاني الإعدادي حول مناهج العام الدراسي، التي أكدت أن المحتوى الجديد يسهم في تنمية مهارات التفكير والفهم لدى الطلاب.

وأشاد الوزير بما لمسه من انضباط وانتظام في سير العملية التعليمية، موجّهًا بضرورة استمرار الجهود للحفاظ على هذا المستوى، وتقديم الدعم الكامل للمعلمين والطلاب لتحقيق نواتج تعلم حقيقية تعكس تطور التعليم في محافظة أسيوط.