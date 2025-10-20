الشرقية ياسمين عزت

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن مركز الخدمات الطارئة والنداء الآلي 137 يعمل على مدار 24 ساعة يوميًا لتقديم الدعم الطبي الفوري في مختلف الحالات الحرجة، سواء كانت حالات رعاية مركزة أو حضانات أو حروق أو غسيل كلوي طارئ أو حوادث، إلى جانب توفير أكياس الدم ومشتقاتها، وتحويل الحالات المرضية للعلاج بالمستشفيات المناسبة، بالتنسيق الكامل بين جميع مستشفيات المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن العمل بالمركز يتم من خلال البرنامج الإلكتروني لوزارة الصحة الخاص بتحويل الحالات، بما يسهم في القضاء على قوائم الانتظار وتحقيق سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، موجهًا الشكر لفريق العمل بالمركز على جهودهم وسرعة تعاملهم مع الحالات المختلفة وفقًا للتشخيص الطبي والإمكانات المتاحة بمنافذ تقديم الخدمة الصحية.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن مشروع رعايات مصر قدم خدماته الطبية خلال الأسبوع الماضي لـ1544 مريضًا، وجاءت بيانات الحالات على النحو التالي:

استقبال 47 حادثًا وتقديم الخدمة لـ102 مصاب وتسكين 258 طفلًا بالحضانات وتسكين 46 طفلًا في الرعاية المركزة للأطفال وتسكين 912 حالة رعاية مركزة لأمراض الباطنة والمخ والأعصاب وتسكين 84 حالة رعاية مركزة لأمراض القلب واستقبال وتسكين 8 حالات سموم.



كما تم تحويل وتنسيق ومتابعة 134 حالة مرضية لإجراء عروض طبية وعمليات جراحية متقدمة، من بينها 15 حالة قسطرة قلب طارئة، و4 حالات جراحة أطفال، وحالة واحدة جراحة قلب أطفال.