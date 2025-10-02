1365 قرارًا تأديبيًا بجامعة بنها لعام 2024/2025.. من التنبيه إلى الفصل

تلقى الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، تقريرًا عن قضايا مجالس التأديب خلال العام الجامعي 2024/2025، مؤكدًا حرص الجامعة على تعزيز قيم الشفافية والمساءلة، وتطبيق القوانين واللوائح على جميع منتسبيها دون تمييز.

وأوضح التقرير أن مجالس التأديب نظرت خلال العام في 1365 دعوى تأديبية، منها 17 دعوى لأعضاء هيئة التدريس، صدر فيها حكم بالإدانة في 9 دعاوى، وحُكم بالبراءة في دعوى واحدة، فيما لا تزال 7 دعاوى قيد التداول، مع تنوع العقوبات بين التنبيه واللوم والعزل.

أما العاملون من غير أعضاء هيئة التدريس فقد شهدت مجالس التأديب تداول 35 دعوى، أُدين فيها 21 موظفًا، بينما حُكم بالبراءة على 2، وما تزال 12 دعوى قيد النظر، وكانت العقوبات متنوعة بين الإنذار والخصم من الراتب والفصل من الخدمة.

وبالنسبة للطلاب، أصدر مجلس التأديب الابتدائي 750 قرار إدانة، فيما أصدر مجلس التأديب الاستئنافي 556 قرارًا، بعضها بتأييد العقوبات السابقة والبعض الآخر بتخفيفها، تأكيدًا على حرص الجامعة على الانضباط الطلابي وضمان بيئة تعليمية سليمة.

وأكد "الجيزاوي" أن الجامعة تسعى من خلال مجالس التأديب لتحقيق التوازن بين الحزم والعدالة، والردع والإصلاح، لضمان بيئة علمية وأخلاقية تحترم القوانين وتحافظ على حقوق الجميع، مشددًا على أن هذه المجالس تمثل أداة قانونية أساسية لضبط السلوك الجامعي وتعزيز الانضباط الأكاديمي والإداري.