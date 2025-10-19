القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، عن موافقة مجلس الأمناء خلال جلسته الأخيرة على إنشاء مركز جامعة بنها الأهلية للبحوث والتطوير والابتكار في العلوم المتلاقية والتكنولوجيا البازغة، ليكون الأول من نوعه على مستوى الجامعات الأهلية في مصر.

جاء ذلك بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها الحكومية، والدكتورة سهير شعراوي، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، وأعضاء مجلس الأمناء.

وأوضح الدكتور جمال السعيد أن المركز الجديد سيمثل نقلة نوعية في مجال البحث العلمي والابتكار بالجامعة، حيث سيتولى الإشراف عليه الدكتور محمود صقر، مستشار الجامعة للبحث العلمي والابتكار ورئيس أكاديمية البحث العلمي السابق، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص موازنة تقديرية مبدئية للمركز تبلغ نحو 5 ملايين جنيه لدعم أنشطته ومشروعاته البحثية.

وأكد "السعيد" أن المركز يهدف إلى تحفيز شباب الباحثين وتشجيعهم على الإبداع والمشاركة في مشروعات علمية تخدم قضايا المجتمع وأهداف التنمية المستدامة، بما يسهم في تعزيز مكانة جامعة بنها الأهلية وظهورها في التصنيفات الدولية المرموقة، ويجعلها منارة علمية رائدة في مجالات العلوم الحديثة والتكنولوجيا البازغة.