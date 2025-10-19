إعلان

بسبب عجلة القيادة.. 13 مصابًا إثر انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا

كتب : مصراوي

02:37 ص 19/10/2025

إسعاف - أرشيفية

المنيا- جمال محمد:

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، اليوم الأحد، حادث انقلاب ميكروباص أسفر عن إصابة 13 شخصًا بكسور وكدمات متنوعة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائدها، مما أسفر عن إصابة عدد من الركاب .

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، إذ تبين إصابة 13 شخصا بكسور وكدمات متنوعة، وجميعهم يقيمون محافظة أسيوط.

تم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

