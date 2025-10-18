مشاركة 25 من ذوي الهمم في مسابقة "بورسعيد أرض المواهب"

شهدت مكتبة بورفؤاد العامة بمحافظة بورسعيد، إقبالًا لافتًا، اليوم السبت، من ذوي الهمم للمشاركة في فعاليات الدورة الأولى من المسابقة الثقافية الكبرى "بورسعيد أرض المواهب"، التي تُقام تحت رعاية اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، وبإشراف الفنان عبد الرحيم حسن، رئيس المسابقة.

وتقدم 25 من ذوي الهمم لسحب استمارات المشاركة من مكتبة بورفؤاد، في أجواء مفعمة بالحماس والإصرار، مؤكدين رغبتهم في إثبات قدراتهم الفنية والإبداعية في مختلف المجالات التي تشملها المسابقة.

ومن جانبه، أكد الفنان عبد الرحيم، رئيس المسابقة، أن مشاركة ذوي الهمم تحظى باهتمام خاص، لما تمثله من رسالة إنسانية تعكس روح بورسعيد الداعمة للمواهب وتكافؤ الفرص، مشيرين إلى أن اللجنة المنظمة خصصت فئة مميزة لهم داخل فعاليات المسابقة لعرض مواهبهم أمام لجان التحكيم المتخصصة.