الوادي الجديد تعلن رفع كفاءة شوارع باريس بـ5 ملايين جنيه

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، إطلاق مشروع لرفع كفاءة وتطوير شوارع المدينة، بتمويل قدره 5 ملايين جنيه، لتركيب 16 ألف متر من بلاط الإنترلوك بعد معاينة المواقع المستهدفة على الطبيعة.

وأكد المحاسب عبد الناصر صالح، رئيس مركز ومدينة باريس، أنّ التنفيذ يستهدف تحسين حركة المرور وخدمة المواطنين، على أن تُستكمل الخطة مباشرةً بتوسعة الشارع الرئيسي من ميدان المثلث باتجاه الجنوب لإتاحة باركينج للسيارات، بما يضمن سيولة مرورية وأمانًا أكبر للمشاة.

شدّد رئيس المركز على أنّ التمويل جرى من دعم المحافظ لمركز باريس، ويوجَّه بشكل كامل إلى البنية التحتية داخل المدينة، مع أولوية للشوارع ذات الكثافات المرورية والاحتياجات الخدمية، وتشمل الأعمال تركيب 16 ألف متر إنترلوك، ومعالجة المناسيب، وتهيئة المداخل والأركان لضمان ثبات البلاطات واستدامة الخدمة، مع متابعة فنية يومية لوتيرة التنفيذ وجودته، ويأتي المسار بالتوازي مع خطة توسعة الشارع الرئيسي وتهيئة أماكن انتظار السيارات (باركينج) منعًا للتكدسات وتحسين انسياب الحركة.

أجرى رئيس المركز جولات ميدانية لمعاينة الشوارع المستهدفة خلال التنفيذ، لتحديد أولويات الرصف ومواقع الإحلال والتجديد.

وأضاف عبد الناصر، أنه يجري الانتهاء من تركيب الإنترلوك أولًا، ثم تبدأ فوريًا أعمال الخطة الجديدة الخاصة بتوسعة المحاور الرئيسية وتخصيص مساحات الانتظار، مع مراعاة اشتراطات الأمان والإتاحة لذوي الهمم عند الممرات والالتقاءات المرورية.