الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قررت محكمة جنح مستأنف سيدي جابر في الإسكندرية، اليوم السبت، حجز محاكمة ثلاثة مسؤولين في الاتحاد المصري للكاراتيه متهمين في واقعة وفاة لاعب خلال مشاركته في بطولة الجمهورية، لجلسة السبت المقبل 25 أكتوبر الجاري، للنطق بالحكم.

كانت محكمة جنح سيدي جابر قد أصدرت حكمًا بحبس الثلاثة المسؤولين لمدة 3 سنوات لكل منهم، مع تغريمهم 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، وإلزامهم بدفع 100 ألف وواحد جنيه كتعويض مؤقت للمدعي بالحق المدني، في واقعة الإهمال التي أدت إلى وفاة الطفل "ي.ا.م".

جاء الحكم برئاسة المستشار عبد الحسيب حمدي، رئيس المحكمة، وسكرتارية الأستاذ سمير دياب، وأدان كلًا من: "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، و"ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات، و"ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، بالتسبب في الوفاة نتيجة الإهمال ومخالفة القوانين المنظمة للأنشطة الرياضية.

كشفت التحقيقات أن وقائع القضية، المقيدة برقم 6541 لسنة 2025، تعود إلى الفترة من 6 إلى 10 فبراير 2025، خلال بطولة الجمهورية للكاراتيه تحت 18 سنة، حيث تسبب الإخلال الجسيم من المتهمة الأولى بواجباتها بعدم توفير طاقم طبي مؤهل وفق قرارات وزارة الشباب والرياضة، في تعطّل تقديم الإسعافات العاجلة للمجني عليه، ما أسهم في تدهور حالته ووفاته.

وأوضحت التحقيقات أن الطبيبين المتواجدين في البطولة وقت الحادثة لم يثبت حصولهما على تراخيص مزاولة مهنة الطب أو العلاج الطبيعي، في مخالفة صريحة للقوانين رقم 415 لسنة 1954 و3 لسنة 1985.

أما المتهم الثاني، مدير البطولة ورئيس لجنة المسابقات، فقد تقاعس عن التأكد من وجود طاقم طبي مرخص، وفشل في اتخاذ التدابير اللازمة عند اكتشاف القصور، بحسب ما ورد في أوراق التحقيق.

وتبين أيضًا أن المتهم الثالث، رئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، أهمل في توفير جهاز الصدمات القلبية (AED) وساهم في التعاقد مع شركة إسعاف غير مرخصة، ما أعاق توفير الرعاية العاجلة للمجني عليه.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في البلاغ المحرر عقب الحادث، وقررت إحالة المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة التسبب في الوفاة عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال.