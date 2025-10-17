إعلان

محافظ بورسعيد يتفقد المواقف والوقود ويشدد على التعريفة الجديدة (صور)

كتب : طارق الرفاعي

11:53 ص 17/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محافظ بورسعيد يتفقد المواقف والوقود ويشدد على التعريفة الجديدة (1)
  • عرض 5 صورة
    محافظ بورسعيد يتفقد المواقف والوقود ويشدد على التعريفة الجديدة (4)
  • عرض 5 صورة
    محافظ بورسعيد يتفقد المواقف والوقود ويشدد على التعريفة الجديدة (5)
  • عرض 5 صورة
    محافظ بورسعيد يتفقد المواقف والوقود ويشدد على التعريفة الجديدة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، سير وانتظام العمل داخل الميناء البري بحي الضواحي، وذلك بعد قرار تحريك أسعار البنزين والسولار.

وخلال جولته، حذر المحافظ السائقين من أي محاولات لاستغلال المواطنين، مؤكّدًا على ضرورة الالتزام بـ تعريفة الركوب الجديدة التي أعلنتها المحافظة مؤخرًا.

وتابع المحافظ سير العمل داخل محطات الوقود، وحرص على التأكد من توافر الوقود بجميع أنواعه وعدم وجود أي تكدسات أو معوقات أمام المواطنين، مشددًا على الالتزام بالأسعار الجديدة وتقديم الخدمة بسهولة ويسر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محب حبشي محافظ بورسعيد التعريفة الجديدة زيادة أسعار البنزين تعريفة الركوب الجديدة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تعريفات الركوب الجديدة.. زيادة أسعار البنزين والسولار - تغطية خاصة
مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)