محافظ بورسعيد يتفقد المواقف والوقود ويشدد على التعريفة الجديدة (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، سير وانتظام العمل داخل الميناء البري بحي الضواحي، وذلك بعد قرار تحريك أسعار البنزين والسولار.

وخلال جولته، حذر المحافظ السائقين من أي محاولات لاستغلال المواطنين، مؤكّدًا على ضرورة الالتزام بـ تعريفة الركوب الجديدة التي أعلنتها المحافظة مؤخرًا.

وتابع المحافظ سير العمل داخل محطات الوقود، وحرص على التأكد من توافر الوقود بجميع أنواعه وعدم وجود أي تكدسات أو معوقات أمام المواطنين، مشددًا على الالتزام بالأسعار الجديدة وتقديم الخدمة بسهولة ويسر.