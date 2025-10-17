محافظ المنوفية يعلن التعريفة الجديدة ويشدد الرقابة بالمواقف (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي والتوك توك داخل مدن وقرى المحافظة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية بزيادة أسعار الوقود، والتي تسري اعتبارًا من اليوم.

ووفقًا لقرار لجنة التسعير، جاءت أسعار المحروقات الجديدة كما يلي:

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر

بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر

بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر

السولار: 17.5 جنيهًا للتر

غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب

وشمل قرار محافظ المنوفية تعديل تعريفة ركوب التاكسي لتصبح فتح العداد 14 جنيهًا، مع إضافة 4 جنيهات عن كل كيلومتر من المسافة المقطوعة، بينما حُددت تعريفة ركوب التوك توك داخل القرى بـ15 جنيهًا.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني المستمر ومتابعة المواقف ومحطات الوقود بالتنسيق مع إدارات المرور والمواقف والتموين، لضمان التزام السائقين بالتعريفة الجديدة ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

كما ناشد المحافظ المواطنين بعدم دفع أي زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة، والإبلاغ فورًا عن أي مخالفات أو تجاوزات من خلال أرقام غرف العمليات التالية:

غرفة عمليات الديوان العام: 2239804 – 2224899 – 2222035

غرف عمليات المرور: 2316985 – 2317017

مديرية التموين: 2174039 – 2174037

أو عبر الخط الساخن 114