أسوان - إيهاب عمران:

شهد مسرح فوزي فوزي بأسوان، مساء اليوم الخميس، البروفة النهائية لفرق الفنون الشعبية المصرية، استعدادًا لانطلاق مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون غدًا الجمعة. ويُقام المهرجان احتفالًا بالظاهرة الفلكية الفريدة لتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبده في أبو سمبل، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان.

وشاركت في البروفة ثماني فرق فنية تمثل مختلف محافظات مصر، وهي: أسوان، الأقصر، بورسعيد، العريش، سوهاج، كفر الشيخ، ملوي، والأنفوشي.

وركزت الفرق خلال البروفة على تجهيز اللوحات الفنية والاستعراضات التي ستقدمها في حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان، المقرر إقامته في الثامنة من مساء غدٍ على مسرح فوزي فوزي.

وإلى جانب العروض الفنية، يتضمن حفل الافتتاح منفذًا لبيع منتجات الورش الحرفية والفنية التي تشرف عليها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ومن المقرر أن تتوزع عروض المهرجان على أحد عشر موقعًا ثقافيًا وسياحيًا في مختلف أنحاء المحافظة، تشمل مسرح فوزي فوزي، وقصور ثقافة كركر، وحسن فخر الدين، والرديسية، والسباعية، وكوم أمبو، وتوشكى، ودهميت، بالإضافة إلى مكتبة الطفل بدراو، وميدان المحطة، وبيت ثقافة كلابشة.