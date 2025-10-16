إصابتها خطيرة.. طالبة تسقط من الطابق الثاني داخل مدرسة في الدقهلية

أصيبت طالبة بكسور متفرقة وخطيرة بالجسم، اليوم، إثر سقوطها من الطابق الثاني داخل مدرسة ميت مزاح للتعليم الأساسي التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية، وجرى نقل الطالبة إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لخطورة حالتها.

تلقى اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مدير مدرسة ميت مزاح يفيد بسقوط طالبة من علو من الدور الثاني بالمدرسة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين أن الطالبة المصابة تُدعى "زينب هاني محمد رمضان" (14 عامًا)، ومقيمة بقرية ميت فاتك دائرة المركز.

أفاد الفحص المبدئي لإصابة الطالبة، بعد نقلها إلى مستشفى الطوارئ الجامعي، باشتباه كسر في العمود الفقري واشتباه كسر في الحوض.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الإدارة التعليمية والنيابة العامة لمباشرة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.