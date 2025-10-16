أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع تطوير ورفع كفاءة فندق "عروس النيل"، والذى يطل مباشرة على صفحة نهر النيل، حيث جرى استعراض ما تم إنجازه من أعمال التحديث الشامل، والتى تمت بمعايير فندقية عالمية، وبإشراف من إحدى الشركات المتخصصة والمشهود لها بالكفاءة فى مجال الإدارة الفندقية، وذلك لتحقيق أقصى عائد اقتصادى من أصول المحافظة، وتعزيز دورها فى دعم القطاع السياحى بما يتواكب مع رؤية الدولة المصرية 2030.

وقال الدكتور إسماعيل كمال، إن محافظة أسوان تولى اهتمامًا ملحوظًا باستثمار أصولها بالشكل الأمثل من خلال إعادة توظيف المشروعات الخدمية والسياحية لتعظيم العائد السياحى والموارد الذاتية

مشيراً إلى أن هذا النهج فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية للسياحة.

وأوضح المحافظ بأن أعمال التطوير شملت زيادة عدد الغرف الفندقية لتصل إلى 24 غرفة لتضاف للطاقة للفندقية بالمحافظة من أجل استيعاب الحركة السياحية المتزايدة على مدار العام، مع تنفيذ تصميمات عصرية تحافظ على الطابع التراثى لأسوان، لافتاً إلى أن الفندق يضم أيضاً قاعة مؤتمرات نموذجية بسعة 252 مقعد مجهزة بأحدث أنظمة الصوت والإضاءة والعروض البصرية، بالإضافة إلى مسرح متكامل وشاشة عرض رئيسية لاحتضان الفعاليات الفنية والثقافية والعروض الوثائقية، إلى جانب قاعة فاخرة لكبار الزوار والضيوف، والمدخل الرئيسي للفندق والقاعة، فضلاً عن تحديث قاعة البلكون VIP المطلة على المسرح، فضلاً عن تجهيز غرف التحكم في الصوتيات والسمعيات وأنظمة المراقبة الحديثة، وتطوير المطبخ والمطعم الرئيسيين لتقديم خدمات راقية للنزلاء والزوار من مختلف جنسيات العالم، لينعكس ذلك على دعم الحركة السياحية وتنشيط المؤتمرات والفعاليات الثقافية، وليكون إضافة نوعية جديدة إلى سلسلة المنشآت الفندقية والسياحية التي تعكس الوجه الحضارى والجمالى لزهرة الجنوب .