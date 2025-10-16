افتتاح مبادرة "بازاري" لإحياء الصناعات التراثية واليدوية فى قنا

بعد كارثة تروسيكل الموت.. محافظ أسيوط: لا تهاون مع المركبات غير الآمنة

قنا- عبدالرحمن القرشي:

افتتح حسن القط وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، يرافقه مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمود العماري مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقنا، فعاليات مبادرة «بازاري»، التي أطلقها عدد من الشباب تحت شعار «صُنِع في قنا»، بهدف إحياء الصناعات والحرف التراثية واليدوية، ودعم الحرفيين وصغار المنتجين بالمحافظة.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على المهن التراثية القديمة وتشجيع العاملين بها، فضلًا عن فتح آفاق تسويقية جديدة أمام منتجاتهم التي تتميز بالطابع المحلي الأصيل والخامات الطبيعية التي تعكس هوية محافظة قنا الثقافية والحرفية.

وضم معرض «بازاري» مجموعة واسعة من المنتجات اليدوية التي تجسد ثراء التراث القناوي وتنوعه، من بينها صناعة الشموع الطبيعية، والزيوت العطرية، ومنتجات الكونكريت والريزن، والأعمال الخشبية، والشوكولاتة المحلية، والحقائب المصنوعة من الخرز، ومستلزمات الأفراح اليدوية، إلى جانب تصميم الملابس والأزياء اليدوية التي تمزج بين الأصالة والابتكار.

وأُقيمت فعاليات المعرض خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري بمشاركة عدد من الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة والشباب المبدعين من مختلف مراكز المحافظة، وسط إقبال لافت من الجمهور والزائرين المهتمين بالصناعات التراثية والمنتجات المحلية.

وأكد المهندس محمود العماري أن مثل هذه المبادرات الشبابية تُسهم في تحفيز روح العمل الحر ودعم الأفكار الإبداعية، مشيدًا بجهود القائمين على «بازاري» في توفير منصة تسويقية تبرز هوية المنتج القناوي.

ومن جانبه، أشاد مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدور المجتمعي الذي تؤديه المبادرة في تمكين المرأة المنتجة ودعم الأسر الحرفية، مشيرًا إلى أن وزارة التضامن تسعى إلى تعزيز الشراكات مع المبادرات المجتمعية لتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي والاقتصادي.

كما أوضح حسن القط وكيل وزارة التموين، أن الصناعات المحلية تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أهمية التوسع في إقامة معارض «صُنِع في قنا» لتسويق المنتج المحلي وتعزيز ثقافة الاعتماد على الإنتاج الوطني.

وقالت أنوار مطاوع، منسق مبادرة «بازاري»، إن الهدف من المبادرة هو إحياء التراث القناوي الأصيل وتوفير منصة تجمع المبدعين والحرفيين تحت مظلة واحدة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتشغيل مزيد من الأيدي العاملة، مشيرة إلى أن الفريق القائم على المبادرة يخطط لتنظيم بازارات موسمية ومعارض دائمة في مختلف مراكز المحافظة لضمان استدامة المشروع وتحقيق عائد اقتصادي ملموس لأبناء قنا.