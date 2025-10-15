بالأسماء.. 36 مرشحًا يتنافسون على مقاعد مجلس النواب بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أغلقت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، باب التقديم داخل مجمع محاكم الإسماعيلية، برئاسة المستشار أحمد أبو عمرة، وعضوية المستشارين وائل أبو شادي ورشاد بهجت، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مكثفة لضمان سير العملية بسلاسة.

وجاء إغلاق باب الترشح في تمام الساعة الثانية ظهرًا، تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (44) لسنة 2025، برئاسة القاضي حازم بدوي، بشأن مواعيد وإجراءات الترشح لمجلس النواب.

وشهدت اللجنة خلال الأيام الماضية إقبالًا ملحوظًا من الراغبين في خوض الماراثون الانتخابي، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 36 مرشحًا على مقاعد الدوائر الثلاث بالمحافظة، بواقع 18 مرشحًا بالدائرة الأولى، و9 مرشحين بالدائرة الثانية، و9 مرشحين بالدائرة الثالثة.

وجاء من بين المتقدمين كلٌّ من:

موسى خالد موسى مبارك، ومحمد الشحات إبراهيم عيد، ومحمد السيد طلبة علي سلام، وسامي محمد علي سليم، وسيد محمد محمود عبدالجليل، وحسين عبدرية محمد طلب، وأحمد ماهر محمد يوسف، ونظير عبدالعظيم لطفي محمد، ومحمد عبدالرحيم خلف عبدالعال، وسيد أنس عبدالسلام عبدالجواد، وسليمان عبد حسن عبد، ومحمد سليمان سيد يوسف، ومنار خالد محمود محمد، ومحمد محمد حفني محمد، وفؤاد عبدالعزيز علي معروف، ومها رياض محمد عطا الله عجلان، وصلاح الدين حسن محمود حسن، ومحمد أحمد محمد عبد الحميد، وسلميان أحمد سليمان سلمي سليمان، ومحمد السيد الديداموني محمد، وكامل سالم سليمان عمير، ويوسف محمود عبد المنعم محمد، وأحمد محمد عبد الله محمد، وكرم عبد الحليم محمد محمود، بالإضافة إلى محمد محمود صالح علي سليمان، ومحمد السيد هاشم، وأحمد محمد عمران، وعبد الجواد محمد أحمد حجاج، وأحمد عبد السلام عبد العزيز، ومنير صبري بطرس، وعبدالحليم سالم عبدالحليم سالم، وعبدالحليم ربيع عبدالحليم سالم، وعصام سعد عباس أحمد، وعصام منسي، ومحمد غريب عبدالعظيم غريب، وسلامة محمد محمود سلامة، وسلامة إيمان، وإسلام حمدي محمد علي حسن، وإسلام طه.

وأكدت اللجنة على ضرورة استيفاء جميع المستندات المطلوبة لكل مرشح، والتي تشمل: السيرة الذاتية، وصحيفة الحالة الجنائية، وبيان الانتماء الحزبي أو صفة المستقل، وإقرار الذمة المالية، وشهادة المؤهل الدراسي، إلى جانب شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وإيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه كتأمين بخزانة المحكمة، وفتح حساب رسمي للدعاية الانتخابية بأحد البنوك أو فروع البريد المصري، وفقًا لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات محافظة الإسماعيلية لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، وسط اهتمام واسع من المواطنين والقوى السياسية بالمشهد الانتخابي المرتقب.