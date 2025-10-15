غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب في القليوبية بـ 82 مرشحًا

أُسدل الستار، اليوم الأربعاء، على مرحلة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة القليوبية، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين بأوراقهم 82 مرشحًا في مختلف الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظة.

وشهد اليوم الأخير اقبالًا ملحوظًا من الراغبين في خوض السباق الانتخابي، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة داخل محكمة شمال بنها الابتدائية، التي خصصت أماكن مهيأة لاستقبال المرشحين وتسهيل عملية تقديم أوراقهم.

وترأس لجنة تلقي الطلبات المستشار خالد ممدوح خضر، رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية ورئيس لجنة متابعة سير العملية الانتخابية، ويعاونه المستشار شفيق سعيد، مساعد رئيس المحكمة، وياسر جاد أمين عام المحكمة.

وأكد المستشار خالد ممدوح خضر، أن اللجنة استقبلت طلبات الترشح منذ التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً يوميًا، تنفيذًا للخطة الزمنية التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن الإجراءات تمت في أجواء من الانضباط والشفافية وتحت إشراف قضائي كامل.

وأوضح رئيس اللجنة أن المحكمة حرصت على تيسير جميع الخطوات أمام المتقدمين واستيفاء أوراقهم المطلوبة، والتي تضمنت السيرة الذاتية، وصحيفة الحالة الجنائية، وبيان الموقف الحزبي أو الاستقلالي، وإقرار الذمة المالية، وشهادة المؤهل الدراسي، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، إلى جانب إيصال سداد مبلغ التأمين البالغ 30 ألف جنيه بخزانة المحكمة، وفتح حساب بنكي أو بريدي للدعاية الانتخابية.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة العليا للانتخابات خلال الأيام المقبلة فحص أوراق المرشحين تمهيدًا لإعلان القوائم المبدئية وأسماء الرموز الانتخابية، يعقبها فتح باب الطعون والدعاية الانتخابية وفق الجدول الزمني المحدد.

وشهد محيط محكمة شمال بنها، حالة من الهدوء مع توافد المرشحين، وسط تأمين مكثف من مديرية أمن القليوبية التي نظمت حركة الدخول والخروج حرصًا على النظام وسلامة الجميع.