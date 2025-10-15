اللغز المتفحم.. كشف غموض العثور على جثة "فرج" المحترقة والزوجة تعترف

الشرقية - ياسمين عزت:



جدد قاضي المعارضات بمحكمة الحسينية بمحافظة الشرقية، حبس سيدة متهمة بقتل زوجها وإشعال النيران في جثمانه أثناء نومه داخل منزله بقرية 7 بحر البقر التابعة لدائرة المركز، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بالعثور على جثة المواطن "فرج ال."، 63 عامًا، داخل منزله متفحمة بالكامل. وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، حيث تبين من التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة المجني عليه، وتُدعى "رضا. ع."، 60 عامًا.



وأوضحت التحريات أن المتهمة أقدمت على قتل زوجها وإشعال النيران فيه أثناء نومه، نتيجة خلافات أسرية مستمرة بينهما، بسبب معاملته القاسية.



وكان رجال الأمن بمركز شرطة الحسينية قد كشفوا غموض مقتل رجل ستيني كان قد عُثر عليه مقتولا ومضرما فيه النيران داخل مسكنه بقرية 7 بحر البقر.



بدأت تفاصيل الواقعة في قرية 7 بحر البقر بالحسينية، عندما استغاثت السيدة ر.ع البالغة من العمر 60 عاما وتعالت صرخاتها بعثورها على جثمان جسدها محروق أجزاء منه في فراش نومه بمسكنهما بذات القرية.



هرع الأهالي صوب صوت الزوجة ليكتشفوا الأمر، وبدأت تروي أنها عثرت على زوجها محروقة جثته زاعمة بأن مجهولين فعلوا جريمتهم ولاذوا بالفرار. أبلغ الأهالي مركز شرطة الحسينية وحضرت قوة أمنية على الفور إلى موقع البلاغ قبل أن يتحرر محضر بالواقعة.



وفور حضور قوات الأمن من مركز شرطة الحسينية ورجال النيابة الذين عانوا جثمان الضحية المدعو فرج.ال البالغ 65 عاما من العمر. تبين إصابته بألة حادة فضلا عن احتراق أجزاء من جسده جراء إضرام النيران به.



خلال أيام بحث وتحقيق من الجهات الأمنية المعنية وكان قد تم التحفظ على الزوجة وعددا من الأشخاص الذين حولهم دائرة شك. وبعد التحقيقات انكشف الغموض المحيط بالواقعة كانت الزوجة هي الجاني.



اعترفت الزوجة الستينية بأنها من قتلت زوجها بأن ضربته ضربة على رأسه فقد على إثرها الوعي ثم أضرمت النيران في المرتبة حوله لتشب النيران في جسده قاصدة بذلك إخفاء معالم جريمتها وتضليل العدالة.



بعد ضبط الزوجة أمرت النيابة بحبس الزوجة المتهمة بقتل زوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات. كان قد تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة لإجراء الصفة التشريحية عليها لبيان أسباب الوفاة والتي صرحت بالدفن ما ان انتهت من التحقق من سبب الوفاة ثم تم التجديد لها من قبل قاضي المعارضات 15 يوما.





