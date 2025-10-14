5 مصابين في انقلاب سيارة ربع نقل بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 5 أشخاص، بينهم طفلان، اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط - ديروط الزراعي أمام مدخل عزبة دوس بمركز القوصية.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مركز شرطة القوصية بوقوع الحادث، حيث انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى الموقع على الفور.

وتبين من المعاينة إصابة كل من: زينب محمود محمد (4 أعوام)، ومصطفى محمود محمد (عامان)، وكلاهما باشتباه كسر بقاع الجمجمة، بالإضافة إلى أسماء عبد المنعم منصور (35 عامًا)، وعمر مرعي عبد الناصر (35 عامًا)، وأحمد محمد مصطفى (35 عامًا)، بإصابات تنوعت بين كسور وجروح متفرقة.

وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى القوصية المركزي لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.