استقبال 65 مرشحًا بالقليوبية قبل غلق باب الترشح لانتخابات النواب 2025

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

استقبلت لجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة بنها الابتدائية 65 مرشحًا بمحافظة القليوبية، قبل يوم واحد فقط من غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في مختلف الدوائر الانتخابية بالمحافظة.

وتواصل اللجنة عملها اليوم لتلقي الطلبات من الراغبين في خوض السباق الانتخابي حتى غدٍ الأربعاء، وهو الموعد المحدد لانتهاء فترة استقبال الطلبات وفقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشهد محيط محكمة شمال بنها حالة من الهدوء في توافد المرشحين، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل مديرية أمن القليوبية، حيث جرى تخصيص مكان مخصص لاستقبال المرشحين لتسهيل تلقي الطلبات وتنظيم عملية التقديم.

وأكد المستشار خالد ممدوح خضر، رئيس اللجنة، أن اللجنة بدأت في تلقي طلبات الترشح يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وفقًا للخطة الزمنية المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن المحكمة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتأمين وتنظيم دخول المرشحين وتيسير عمل اللجنة.

وأوضح رئيس اللجنة أن على المتقدم للترشح استيفاء جميع المستندات المطلوبة والتي تشمل السيرة الذاتية موضحًا خبرته العلمية والعملية وصحيفة الحالة الجنائية وبيان الانتماء الحزبي أو الاستقلالية وإقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر وشهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا وإيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه كتأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة وفتح حساب بنكي أو بريدي مخصص للدعاية الانتخابية.

ويستمر تلقي طلبات الترشح حتى غدٍ الأربعاء تمهيدًا لإعلان القوائم النهائية للمرشحين وخوض السباق البرلماني المرتقب.