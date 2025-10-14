مأساة الشرقي بهجورة.. شاب يذبح شقيقه وسط الزراعات بقنا



ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على شاب للتحقيق معه في واقعة مقتل شقيقه ذبحًا داخل الزراعات بين مركزي نجع حمادي وفرشوط، شمالي محافظة قنا.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بالعثور على جثة طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، طالب، وبها آثار ذبح في الرقبة، عُثر عليها وسط الزراعات الواقعة بين المركزين.

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها وحدة مباحث نجع حمادي أن وراء ارتكاب الجريمة شقيق المجني عليه، البالغ من العمر 20 عامًا، من قرية الشرقي بهجورة التابعة لدائرة المركز.

وجرى ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان المركز للتحقيق معه من قِبل الجهات المعنية، تمهيدًا لكشف ملابسات الواقعة ودوافع ارتكاب الجريمة.