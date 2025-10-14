الشرقية تطلق برنامج قادة التغيير لتعزيز مهارات الشباب

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدور الفعال لمديرية الشباب والرياضة في تنمية مهارات الشباب، وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في الأنشطة الرياضية والثقافية كذلك دورها في تعزيز الصحة النفسية والجسدية للشباب وتوفير بيئة داعمة للتطور الشخصي والاجتماعي.

وفي هذا الإطار أوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، بتنفيذ برنامج قادة التغيير لإعداد المبادرات المجتمعية ضمن أنشطة الخطة المحلية لنادي القيادات الشبابية 2025.

أضاف عبد العظيم أن المبادرات المجتمعية تنبع أهميتها كونها تهدف إلى تعزيز روح المشاركة والمسؤولية وتزرع في الأفراد وخاصة الشباب إحساس الانتماء والمسؤولية تجاه مجتمعهم، وتحوّلهم من متلقين للخدمات إلى شركاء فاعلين في صناعة القرار والتنمية وكذلك تساهم في حل المشكلات المحلية بطرق مبتكرة مما يساعد الشباب على تقديم حلول عملية ومبتكرة بأقل الإمكانيات الممكنة وبأثر كبير ومستدام.

أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه خلال اللقاء تم استعراض عدد من المحاور والتي شملت المحور الأول المتمثل في القيادة والتغيير المجتمعي، المحور الثاني وهو التفكير التحليلي وتحديد المشكلات المجتمعية والمحور الثالث المتمثل في تصميم المبادرات المجتمعية.

المحور الرابع: العمل الجماعي وبناء الفريق والمحور الخامس التسويق المجتمعي والإعلام والمحور السادس وهو إدارة الموارد والإستدامة،المحور السابع وهو المتابعة والتقييم أما المحور الثامن فهو قصص نجاح وعرض مبادرات المشاركين.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه في ختام اللقاء تم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.