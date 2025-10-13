أسيوط - محمود عجمي:

تفقد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، الحالة الصحية للطلاب المصابين في حادث سقوط مركبة "تروسيكل" داخل أحد المصارف الزراعية بقرية منقباد، أثناء توجههم إلى مدرسة أحمد عرابي الابتدائية المشتركة التابعة لمركز أسيوط.

وقدم "دسوقي" خالص التعازي لأسرة الطفلة المتوفاة سمر م.، البالغة من العمر خمس سنوات، والتي كانت تدرس بمرحلة رياض الأطفال بالمدرسة، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل لباقي الطلاب المصابين.

ووجه وكيل الوزارة فريق العلاقات العامة بالمديرية بمتابعة الحالة الصحية للمصابين داخل مستشفى أسيوط الجامعي، حتى تماثلهم للشفاء، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكان الحادث قد أسفر عن إصابة 10 طلاب ووفاة الطفلة سمر، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما كلف دسوقي مسؤولي العلاقات العامة بإدارة أسيوط التعليمية بزيارة المصابين وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم.

يشار إلى أن وكيل الوزارة تفقد فصول مدرسة أحمد عرابي الابتدائية المشتركة بمنقباد، التي تضم 22 فصلًا دراسيًا و3 فصول لرياض الأطفال، بإجمالي 968 طالبًا وطالبة، رافقه خلال الجولة أحمد حسين، وكيل إدارة أسيوط التعليمية، وعدد من مسؤولي المديرية.

وشملت الجولة متابعة سير العملية التعليمية داخل فصول رياض الأطفال، حيث التقى الأطفال والمعلمين واطمأن على انتظام الدراسة، كما تابع عددًا من الحصص الدراسية بالمرحلة الابتدائية وتفاعل الطلاب مع المعلمين.