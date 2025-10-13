المنوفية - أحمد الباهي:

أصدرت شركة مياه الشرب بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، بيانًا أوضحت فيه تفاصيل ما تداوله الأهالي بشأن غلق البوابة الفرعية لمدرسة ميت برة الابتدائية التابعة لمركز قويسنا، مؤكدة أن الخطوة جاءت حفاظًا على الأرواح والممتلكات بعد تكرار بعض المخالفات من داخل المدرسة.

وأشارت الشركة إلى أن البوابة محل الجدل تفتح على مساحة خاصة بعملية مياه ميت برة، وهي ملكية تابعة للشركة، موضحة أن مدير المدرسة سبق وأن استخدم المنطقة في تجميع مخلفات الأشجار والنفايات وإشعال النيران فيها أكثر من مرة، رغم التنبيه عليه بعدم تكرار ذلك، مما تسبب في تصاعد دخان كثيف عطّل سير العمل داخل وحدة الإيرادات بالعملية وأجبر الموظفين على مغادرة أماكنهم.

وأضاف البيان أن الشركة حررت ضد مدير المدرسة محضر ضبطية قضائية بعد استمرار المخالفات، ثم محضرًا آخر ـ بحسب البيان ـ بعد كسره أقفال البوابة التابعة للشركة والتعدي على أملاكها، مشيرة إلى أن ما جرى لم يكن بهدف التضييق على الطلاب أو إدارة المدرسة، وإنما لحماية التلاميذ من مخاطر كابل كهرباء جهد عالٍ يمر خلف البوابة، ويعاني من أعطال متكررة تمثل خطرًا حقيقيًا على الأرواح.

وأكدت الشركة أنه جرى وضع "عرائس حديدية" لحماية المنطقة ومنع الوصول إليها حفاظًا على سلامة الجميع، مشددة على أنها مستعدة للتعاون مع الجهات المختصة لإيجاد حل آمن يحقق مصلحة المدرسة دون الإضرار بمرافق الشركة أو تعريض الأطفال لأي مخاطر.

يُذكر أن أولياء أمور طلاب مدرسة ميت برة الابتدائية كانوا قد أعربوا في وقت سابق عن استيائهم من غلق البوابة الفرعية للمدرسة، معتبرين أنها منفذ طوارئ مهم، وطالبوا بإعادة فتحها حفاظًا على سلامة التلاميذ، فيما أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية عقد اجتماع عاجل مع مسؤولي شركة مياه الشرب لبحث تفاصيل الواقعة.

