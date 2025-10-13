محافظ قنا يشهد تخرج أول دفعة من مشروع "من المهارة إلى الربح" (صور)

قنا - عبد الرحمن القرشي:

شهد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، حفل تخرج الدفعة الأولى من مشروع "من المهارة إلى الربح" الذي نظمته جمعية أنا مصري للتنمية.



أتى ذلك بحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقنا، والدكتورة نجلاء بخوم عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من القيادات التنفيذية والشباب المشاركين بالمشروع.

ويستهدف المشروع تأهيل وتمكين الشباب بمحافظتي قنا والأقصر من الفئة العمرية بين 18 و29 عامًا، عبر تدريبهم على المهارات الحياتية والتخصصية في مجالات المسرح، السينما، والتكنولوجيا الثقافية، بما يسهم في صقل قدراتهم وتحويل مهاراتهم إلى فرص اقتصادية مستدامة.

وخلال الحفل، تم تسليم 18 منحة مالية لـ42 شابًا وشابة من خريجي المشروع، بواقع 15 ألف جنيه لكل مشارك، لدعم مشروعاتهم الصغيرة وتعزيز ثقافة العمل الحر، وتوفير خطوة عملية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتضمن الحفل عروضًا فنية، منها عرض مسرحي قدمه فريق "بصمة"، وفقرات كورال قدمها فريق "أنا مصري"، نالت إعجاب الحضور.

وأكد محافظ قنا أن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتمكين الشباب اقتصاديًا وثقافيًا، مشيدًا بدور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المبادرات التنموية التي تهدف إلى بناء الإنسان المصري وتأهيله لسوق العمل.

وأشارت الدكتورة نجلاء بخوم إلى أن المشروع يسعى لتحويل المهارة إلى مصدر دخل مستدام، مشيرة إلى أن نجاح الدفعة الأولى يمثل حافزًا قويًا لاستمرار المبادرات التنموية التي تدعم الشباب وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة للإبداع والتميز.