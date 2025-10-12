وكيل تعليم جنوب سيناء: المدارس الفنية أهم ركائز تطوير التعليم في مصر

جنوب سيناء - رضا السيد:



أجرى عادل عتلم، وكيل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، جولة تفقدية بمجمع مدارس التعليم الفني بمدينة الطور، والذى يضم المدرسة الثانوية الفندقية العسكرية، ومدرسة التجارة الثانوية بنين والمدرسة الثانوية الزراعية، لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية.



شهد وكيل الوزارة، طابور الصباح والتمارين الرياضية، وفقرات الإذاعة المدرسية التي تضمنت كلمات عن ذكرى انتصار أكتوبر، وتحية العلم.



وتفقد مدير المديرية معامل التدريب العملي، والقاعات الدراسية وأقسام الزراعة، والمطابخ الفندقية، وقاعات الحاسب الآلي، مشيدًا بجهود الطلاب والمعلمين في تطبيق الجوانب العملية وربطها بالمهارات المهنية المطلوبة لسوق العمل.



وأكد مدير المديرية، أن مدارس التعليم الفني تمثل أحد أهم ركائز تطوير التعليم في مصر، مشيرًا إلى حرص الدولة على دعم هذا القطاع الحيوي لإعداد خريجين مؤهلين مهنياً يواكبون متطلبات التنمية.



كما وجه بضرورة استمرار المتابعة الميدانية، والتأكيد على الالتزام بالانضباط والنظافة العامة، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة تساهم في صقل مهارات الطلاب وتحفيزهم على الابتكار والإنتاج .



وشدد مدير المديرية على ضرورة الالتزام بخطط المتابعة اليومية والإشراف، وتنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بالانضباط المدرسي، وتفعيل الأنشطة التي تنمي مهارات الطلاب وتدعم قيم الانتماء والمواطنة.