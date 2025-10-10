إعلان

النيابة تحقق في وفاة 3 أشقاء داخل "بانيو" منزلهم بالمنوفية.. صور الضحايا

كتب : مصراوي

10:07 م 10/10/2025
    وفاة 3 أشقاء داخل ''بانيو'' منزلهم بالمنوفية
    وفاة 3 أشقاء داخل ''بانيو'' منزلهم بالمنوفية
    وفاة 3 أشقاء داخل ''بانيو'' منزلهم بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

بدأت النيابة العامة بمحافظة المنوفية، تحقيقاتها مع أسرة الأطفال الثلاثة ضحايا حادث الاختناق المأساوي داخل منزلهم بقرية كفر شنوان التابعة لمركز شبين الكوم، وذلك لبيان ملابسات الواقعة وأسبابها الحقيقية.

وتعيش القرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة حالة من الحزن بعد وفاة: "إهداء" 10 أعوام، و"هدى" 8 أعوام، و"مودة" 5 أعوام، داخل "بانيو" الحمام أثناء استحمامهن.

وكان الأطفال نُقلوا إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي في محاولة لإنقاذهم بعد فقدانهم الوعي بشكل مفاجئ، إلا أن الأطباء أعلنوا وفاتهن جراء الاختناق رغم كل المحاولات الطبية.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم، فيما تواصل النيابة العامة إجراءاتها لسماع أقوال ذوي الضحايا ومعاينة موقع الحادث للتأكد من ظروف وملابسات الواقعة.

